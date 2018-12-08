Со следующего года работающие пенсионеры будут получать пенсию в полном объеме. Об этом на собрании в пятницу, посвященном 26-летию принятия Конституции Узбекистана, сказал президент Шавкат Мирзиёев.

«Вопрос реализации гарантированного нашей Конституцией важного социального права на пенсионное обеспечение» остается одним из самых актуальных, подчеркнул глава государства.

Он добавил, что с 2019 года предельный размер пенсионных выплат будет увеличен с 8 до 10 минимальных размеров заработной платы.

«Необходимо обеспечить соответствие модели социальной защиты, действующей в Узбекистане, общепризнанным международным стандартам и современным требованиям», — сказал президент в ходе выступления.

Проекты документов, предусматривающих выплату работающим пенсионерам полной пенсии (сейчас им полагается 50% пенсии, за исключением отдельных категорий пенсионеров), публиковались неоднократно в текущем году, однако об их принятии не сообщалось.