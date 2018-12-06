Вечером в четверг в Ташкент поступила очередная партия автобусов, предназначенная для автопарков компании «Тошшахартрансхизмат».

Как сообщили «Газете.uz» в компании, из Самарканда своим ходом прибыли 30 автобусов большой вместимости MAN на сжатом газе производства СП MAN Auto-Uzbekistan и 15 автобусов средней вместимости SAZ LE60 Самаркандского автозавода.





Все машины оборудованы кондиционерами, причем автобусы MAN с кондиционерами появятся в столице впервые.

Ожидается, что до конца года будут поставлены новые автобусы двух указанных моделей.