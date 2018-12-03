Учитель школы №3 Бувайдинского района Ферганской области освобождена от занимаемой должности за оскорбление, унижение и избиение учеников, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

Ранее ряд СМИ сообщил, что классные руководители школы №3 Бувайдинского района требуют деньги «на различные цели», включая подписку на периодические издания. Также некоторые учителя оскорбляли, унижали и избивали учеников, которые не сдавали деньги, отмечается в сообщении пресс-службы.

Контрольно-правовая служба министра народного образования инициировала проверку по данным, опубликованным в СМИ.

Результаты проверки показали, что 16 ноября классный руководитель 7 «В» класса Р. М. «совершила неправомерные действия против двух учеников» школы во время часа духовности, так как они не сдали деньги на подписку на периодические издания.

Согласно приказу начальника Ферганского областного управления народного образования, Р. М. и заместитель директора по духовно-просветительской работе Х. А. освобождены от занимаемой должности.

К директору школы №3 Бувайдинского района Ферганской области Р. А. применено дисциплинарное взыскание.

Ферганское областное управление народного образования и местный хокимият также решают вопрос по поставке угля или угольного брикета в учебное заведение.