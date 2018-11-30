Сервис «Яндекс.Погода» начал показывать в Узбекистане карту осадков, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

Прогноз осадков рассчитывается на два часа вперед по 10-минутным интервалам: пользователь может посмотреть, к примеру, где будут осадки через 10, 20 или 30 минут.

На главной странице выводятся предупреждения, которые помогают понять прогноз, не открывая карту: «Дождь начнется в течение получаса» или «В ближайшее два часа дождь со снегом прекратится».

Помимо этого, карта позволяет засечь время, за которое осадки доберутся, к примеру, от Ташкента до Намангана, или выяснить, в какую сторону дождевые тучи движутся чаще.

Как отметили в пресс-службе «Яндекса», для предсказания осадков компания использует спутниковые снимки, а обученная нейронная сеть обрабатывает фотографии атмосферы и предсказывает перемещения областей осадков.

Сервис «Яндекс.Погода» основан на технологии Метеум, которая использует данные метеостанций, спутников и карт. Сначала Метеум обрабатывает данные методом прогнозирования, затем уточняет результаты с помощью технологий машинного обучения, что позволяет строить локальный прогноз с точностью до улицы или дома.

Карта осадков доступна также в приложении «Яндекс» для iOS и Android. В приложении «Яндекс Погода» карта заработает в скором времени.