Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Олимжон Умаров на конференции Мининфокома 29 ноября по просьбе корреспондента «Газеты.uz» прокомментировал предоставление мобильному оператору UMS прямого доступа к внешнему интернет-каналу, а также льгот и преференций.

«Есть поручение руководства [страны] по выработке этого механизма — предоставления внешнего интернет-канала вне „Узбектелекома“ [заинтересованным операторам и провайдерам]. Первое, что сделано по этому поручению, — предоставление доступа оператору UMS», — сообщил он.

Олимжон Умаров подчеркнул, что UMS — крупный оператор, а чтобы организовать доступ к внешнему интернет-каналу, «требуется не только организационная, но и ряд технических работ и финансовых затрат со стороны провайдеров, которые могут и способны организовать этот доступ».

«У UMS есть соответствующий потенциал, чтобы реализовать эту функцию. В каждом отдельном случае мы готовы рассматривать, если операторы и провайдеры будут изъявлять желание и подавать предложения по вопросу», — сказал первым замглавы Мининфокома.

Касательно льгот и преференций он пояснил, что с учетом развития цифровой экономики надо развивать инфраструктуру, «потому что для цифровой экономики самый главный ресурс — цифровые данные, которые могут быстро обмениваться, обрабатываться». В этом контексте стоит задача масштабного развития широкополосного интернет-доступа, в том числе по беспроводной технологии.

«Поэтому предоставлены преференции, чтобы в ускоренном порядке оператор мог расширять сети, в том числе в отдаленных регионах, куда сейчас, в частности, многие коммерческие компании не изъявляют такого большого желания идти, потому что это затратно и требует большого времени для выхода на рентабельность», — подчеркнул Олимжон Умаров.

Таким образом, предоставляя льготы, регулятор надеется, что мобильный оператор сможет «ускоренными темпами расширять сеть беспроводной передачи данных, в частности, четвертого поколения для организации доступа к услугам цифровой экономики».

Как мы уже писали, постановлением президента UMS предоставлено право прямого выхода на международные сети телекоммуникаций для собственных коммерческих нужд, без права оказания услуг другим операторам и провайдерам по организации международных каналов голосовой телефонии и интернет-трафика. Новым владельцем оператора стал Фонд поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие».

О планах либерализовать доступ к международным сетям телекоммуникаций (сейчас все операторы получают его через международный центр пакетной коммутации «Узбектелекома») говорится в Стратегии инновационного развития Узбекистана на 2019−2021 годы.