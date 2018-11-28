Ургутский районный суд по уголовным делам Самаркандской области приговорил к двум годам ограничения свободы бывшего начальника Каршинского РОВД Жахонгира Ражабова, сообщили «Газете.uz» в суде.
Ему также запрещено в течение трех лет занимать ответственные должности на предприятиях, в заведениях, организациях и в системе органов внутренних дел.
Жахонгир Ражабов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 206 Уголовного кодекса Узбекистана (превышение власти или должностных полномочий).
Он работал начальником ОВД Каршинского района с апреля 2015 года по 24 июля 2018 года, с 18 августа занимал должность начальника отдела по борьбе с торговлей людьми и незаконной миграции в УВД Кашкадарьинской области. В системе органов внутренних дел начал работу в 2002 году.
Как отмечается в определении суда, Жахонгир Ражабов, руководитель третьего сектора Каршинского районного комплекса социально-экономического развития, 12 июня в здании хокимията несколько раз поднимал руки на фермеров, не выполнивших норму по сбору зерна.
В частности, он ударил рукой по лицу трех руководителей фермерских хозяйств — А. Назарова, Б. Тураева и Б. Тошева.
Кроме того, 17 июня Жахонгир Ражабов на полевом стане фермерского хозяйства Х. Жумаева собрал руководителей фермерских хозяйств А. Назарова, Р. Хужакулова, Б. Тураева, Ш. Бабанова. С. Зайирова и Б. Тошева и за невыполнение плана по сбору зерна нанес им удары в лицо, пинал и оскорблял их.
24 июня он повторил свои незаконные действия в отношении фермеров А. Назарова, Р. Хужакулова, А. Каржавова, М. Ташева и И. Остонова за «аналогичный проступок».
Более того, 12 мая в Каршинском районе Жахонгир Ражабов несколько раз ударил по лицу руководителя фермерского хозяйства Н. Кенжаеву, когда она попросила его оказать содействие в обеспечении подачи воды.
Подсудимый полностью признал свою вину, выразил сожаление о содеянном и готовность выплатить компенсацию пострадавшим. При этом он заявил, что избивал фермеров «не в своих интересах».
Пострадавшая Н. Кенжаева рассказала, что 12 мая, когда она прибыла на место собрания в селе Чарагил, увидела многих фермеров и представителей рабочей группы хокимията, а также то, как начальник РОВД Жахонгир Ражабов громко разговаривал с неизвестным ей собеседником.
Она сообщила, что когда обратилась к председателю альтернативного машинно-тракторного парка Ш. Киёмову, инспектор профилактики Р. Абдуллаев сказал ей: «Помолчи, если пришла, хоть тебя и не звали». Кенжаев попросила его не грубить, за что Абдуллаев ладонью ударил по ее левому плечу.
Она сказала Ражабову, что ее ударили за то, что она пришла сюда, чтобы ей помогли с водой для полива. Ражабов в ответ заявил: «Как же ты надоела мне, кроме тебя нет людей что ли?» Затем он приказал Абдуллаеву «закрыть» ее в изоляторе. Когда она спросила, есть ли разрешение на арест, Ражабов подошел к ней и два-три раза ударил ее ладонью по лицу.
По словам Кенжаевой, в изоляторе Абдуллаев несколько раз ударил ее по ступне, один раз кулаком по голове, а также пригрозил, что посадит ее на три года в тюрьму. Вскоре она потеряла сознание, в связи с чем ей вызвали машину скорой помощи.
Дежурный сотрудник А. Жураев сказал медицинским сотрудникам, что нужно подняться к руководству и дать «нужную» справку. Затем ее снова заперли в камере, Абдуллаев два-три раза ударил по голове, а после нанес несколько ударов ногами, сообщила она.
Как отмечает пострадавшая, у нее изъяли телефон, удалили все записи произошедшего, а после отпустили домой. Из-за ухудшения здоровья ей пришлось перенести операцию на желчном пузыре.
Суд дал заключение об отсутствии признаков преступления в действиях Р. Абдуллаева, Ж. Жураева и А. Хидоятова и принял решение прекратить дело в их отношении.
Жахонгир Ражабов, осужденный на два года ограничения свободы, будет отбывать наказание в селе Мангит в Каршинском районе Кашкадарьинской области.
Азик Uzbekov
классно! что привлекли к ответственности негодяя, “бил не в своих интересах“ интересная отмазка..в чьих интересах бить людей вообще?
Анна Сабинова
Рука руку моет )) в отношении работников государственных органов ответственность должна быть в 2 раза выше, чем для простых людей )) а то напридумали законов, бедолаг в тюрьму бросать!!! если бы тот фермер ударил этого мента, загремел бы лет на 8!! а потом кричим о равенстве перед законом )) как вы хотите, чтобы простые люди подчинялись вашим законам, если вы сами же их не соблюдаете???
Рокс Рокс
только на 3 года????он должен работать только в подчинении и учиться как обращаться с людьми
Ilyuzochka Lux
А почему всего на два года? Интересно, что было бы с этой женщиной, если бы она ему в ответ врезала бы по его наглой роже?
Aza Sad
Думаю под трибунал его надо было, 3 года мало и вы что думаете что он выйдет образцовым гражданином.
Inamjan Ibragimov
1. Жахонгира Ражабова приговорили не к лишению свободы, а всего лишь к ограничению свободы — это две разные вещи. Т.е. он просто не сможет посещать бары и рестораны в ночное время в течение 2х лет. И все.
2. “Суд дал заключение об отсутствии признаков преступления в действиях Р. Абдуллаева“. WTF?! В цивилизованных странах за такие действия дают как минимум 10 лет лишения свободы!
После этого призывать соотечественников вернуться из-за рубежа звучит как откровенное издевательство!
Ху сан Петроу
это ужас. одни избивают фермеров, другие какие то присяги втюхивают, третьи стригут на деньги — за не урожайность поимаешь (а если засуха, саранча, поджог?). у нас что фермеров как класс прессуют.