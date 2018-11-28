Ургутский районный суд по уголовным делам Самаркандской области приговорил к двум годам ограничения свободы бывшего начальника Каршинского РОВД Жахонгира Ражабова, сообщили «Газете.uz» в суде.

Ему также запрещено в течение трех лет занимать ответственные должности на предприятиях, в заведениях, организациях и в системе органов внутренних дел.

Жахонгир Ражабов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 206 Уголовного кодекса Узбекистана (превышение власти или должностных полномочий).

Он работал начальником ОВД Каршинского района с апреля 2015 года по 24 июля 2018 года, с 18 августа занимал должность начальника отдела по борьбе с торговлей людьми и незаконной миграции в УВД Кашкадарьинской области. В системе органов внутренних дел начал работу в 2002 году.

Как отмечается в определении суда, Жахонгир Ражабов, руководитель третьего сектора Каршинского районного комплекса социально-экономического развития, 12 июня в здании хокимията несколько раз поднимал руки на фермеров, не выполнивших норму по сбору зерна.

В частности, он ударил рукой по лицу трех руководителей фермерских хозяйств — А. Назарова, Б. Тураева и Б. Тошева.

Кроме того, 17 июня Жахонгир Ражабов на полевом стане фермерского хозяйства Х. Жумаева собрал руководителей фермерских хозяйств А. Назарова, Р. Хужакулова, Б. Тураева, Ш. Бабанова. С. Зайирова и Б. Тошева и за невыполнение плана по сбору зерна нанес им удары в лицо, пинал и оскорблял их.

24 июня он повторил свои незаконные действия в отношении фермеров А. Назарова, Р. Хужакулова, А. Каржавова, М. Ташева и И. Остонова за «аналогичный проступок».

Более того, 12 мая в Каршинском районе Жахонгир Ражабов несколько раз ударил по лицу руководителя фермерского хозяйства Н. Кенжаеву, когда она попросила его оказать содействие в обеспечении подачи воды.

Подсудимый полностью признал свою вину, выразил сожаление о содеянном и готовность выплатить компенсацию пострадавшим. При этом он заявил, что избивал фермеров «не в своих интересах».

Пострадавшая Н. Кенжаева рассказала, что 12 мая, когда она прибыла на место собрания в селе Чарагил, увидела многих фермеров и представителей рабочей группы хокимията, а также то, как начальник РОВД Жахонгир Ражабов громко разговаривал с неизвестным ей собеседником.

Она сообщила, что когда обратилась к председателю альтернативного машинно-тракторного парка Ш. Киёмову, инспектор профилактики Р. Абдуллаев сказал ей: «Помолчи, если пришла, хоть тебя и не звали». Кенжаев попросила его не грубить, за что Абдуллаев ладонью ударил по ее левому плечу.

Она сказала Ражабову, что ее ударили за то, что она пришла сюда, чтобы ей помогли с водой для полива. Ражабов в ответ заявил: «Как же ты надоела мне, кроме тебя нет людей что ли?» Затем он приказал Абдуллаеву «закрыть» ее в изоляторе. Когда она спросила, есть ли разрешение на арест, Ражабов подошел к ней и два-три раза ударил ее ладонью по лицу.

По словам Кенжаевой, в изоляторе Абдуллаев несколько раз ударил ее по ступне, один раз кулаком по голове, а также пригрозил, что посадит ее на три года в тюрьму. Вскоре она потеряла сознание, в связи с чем ей вызвали машину скорой помощи.

Дежурный сотрудник А. Жураев сказал медицинским сотрудникам, что нужно подняться к руководству и дать «нужную» справку. Затем ее снова заперли в камере, Абдуллаев два-три раза ударил по голове, а после нанес несколько ударов ногами, сообщила она.

Как отмечает пострадавшая, у нее изъяли телефон, удалили все записи произошедшего, а после отпустили домой. Из-за ухудшения здоровья ей пришлось перенести операцию на желчном пузыре.

Суд дал заключение об отсутствии признаков преступления в действиях Р. Абдуллаева, Ж. Жураева и А. Хидоятова и принял решение прекратить дело в их отношении.

Жахонгир Ражабов, осужденный на два года ограничения свободы, будет отбывать наказание в селе Мангит в Каршинском районе Кашкадарьинской области.