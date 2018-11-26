Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения на 60 суток с 26 ноября по 25 января 2019, сообщило агентство УНИАН. Документ должен быть одобрен Верховной Радой для вступления в силу.

Ранее посольство Украины в Узбекистане распространило информационное сообщение об инциденте в Керченском проливе с участием военно-морских сил Украины и России.

По данным дипмиссии, 25 ноября корабли Военно-морских сил Украины — два артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Ян Капа» — делали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, о чем в целях безопасности была уведомлена российская сторона.

Пограничные катера России «Соболь», «Дон», «Мангуст» и «Суздалец» «совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины», отмечается в сообщении. Пограничный корабль «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир.

По данным украинской стороны, российские пограничники преследовали украинские корабли ВМС во время их движения к выходу из Керченского пролива и открыли огонь на поражение по корабельной группе, которая позже была захвачена спецназом России. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, говорится в сообщении.

«Действия Российской Федерации являются дерзким нарушением Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву», — подчеркивается в информационном материале. В частности, по мнению украинской стороны, нарушены статьи 38 и 44 Конвенции ООН по морскому праву.

МИД Украины выразил «категорический протест» России. В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что украинские суда совершали морской переход с соблюдением положений всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации.

Украина потребовала «безотлагательно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим, обеспечить их немедленное безопасное возвращение на Родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки».

Кроме того, МИД страны обратился союзникам и партнерам с просьбой предоставить Украине военную помощь для защиты территориальной целостности и суверенитета в рамках международно признанных границ.

Федеральная служба безопасности России сообщила, что 25 ноября утром корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» «в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу России».

Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов «совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей», пишет РИА Новости.

Корабли задержали примерно в 20 км от российского побережья и в 50 км к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. По данным агентства, им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Министерство иностранных дел России в своем заявлении назвало инцидент «тщательно продуманной и спланированной по месту и форме провокацией».

«Все это, видимо, было направлено и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине. Подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 года президентских выборов выглядит весьма одиозно», — говорится в заявлении.

Российская сторона также обвиняет Украину в нарушении положений международного права, включая Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву «и другие международно-правовые инструменты, которые требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства», цитирует министра иностранных дел Сергея Лаврова пресс-служба МИД РФ.

Обе страны обратились в Совет безопасности ООН с просьбой созвать заседание в ближайшее время.

При этом, по данным украинской дипмиссии, президент страны Петр Порошенко подчеркнул, что военное положение, введение которого в настоящий момент обсуждает парламент, не означает объявление войны. «Украина ни с кем не планирует воевать. Оно вводится исключительно для обороны», — приводится цитата главы государства.

Тем временем, в Украине проходят акции протеста у генеральных консульств России. Во Львове под консульством зажгли шины, в Харькове за забор консульства забросили несколько подожженных файеров. В Одессе требуют закрыть генконсульство РФ и выслать его работников из Украины.

В МИД России отметили, что возмущены «очередным нападением украинских радикалов» на российские дипломатические представительства и причиненным им ущербом. Внешнеполитическое ведомство потребовало от украинских властей привлечь к ответственности виновных и обеспечить безусловную неприкосновенность посольства и генеральных консульств.