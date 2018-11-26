Ассоциация потребительских технологий (Consumer Technology Association (CTA) вручила компании LG Electronics награды CES 2019 Innovation Awards в номинации Best of Innovation за революционные инновации в области технологий и дизайна. Многочисленными наградами удостоены флагманские смартфоны, cмарт-часы, OLED-телевизоры, звуковые системы и бытовая техника.

Уже седьмой год подряд OLED-телевизоры, бытовая техника и флагманские смартфоны LG получают награды CES Innovation Awards. Это официальное признание отрасли за наиболее инновационные продукты, представленные на ежегодной выставке потребительской электроники, известной как CES. LG удостоится наиболее престижной награды CES Best of Innovation Awards за смартфон LG V40 ThinQ и новые звуковые системы, которые будут представлены на выставке 2019 года.





Возглавляют многочисленные победы компании в премии CES 2019 Innovation Award смартфоны LG V40 ThinQ, LG G7 ThinQ и часы LG Watch W7. LG также получила награды за передовые стиральные машины, современные телевизоры, аудиосистемы, компьютеры и многое другое, что будет представлено на выставке CES 2019.

Премия CES Innovation Awards, спонсируемая CTA при поддержке Американской ассоциации промышленных дизайнеров, отмечает достижения в области дизайна и инженерной мысли. Ежегодно награды присуждаются группой авторитетных дизайнеров, инженеров и журналистов, которые оценивают технику по различным критериям, включающим их потребительскую ценность, эстетичность, инновационный дизайн, качество и вклад в улучшение качества жизни.

Полный список наград LG CES 2019 Innovation Awards, в том числе еще одна награда Best of Innovations Award, будут объявлены на пресс-конференции LG CES 7 января 2019 года в Лас-Вегасе.

О компании LG Electronics

LG Electronics, Inc является мировым лидером в области инноваций и производства высокотехнологичной электроники, современных средств мобильной связи и бытовой техники. В компании работает 77 тысяч человек в 125 филиалах по всему миру.

Компания LG состоит из четырех подразделений: Home Appliance & Air Solution, Mobile Communications, Home Entertainment и Vehicle Components. Общий объем мировых продаж в 2016 году составил 47,9 млрд долларов США (55,4 трлн южнокорейских вон). LG Electronics является одним из ведущих в мире производителей плоскопанельных телевизоров, мобильных телефонов, кондиционеров воздуха, стиральных машин и холодильников. Также компания — лауреат премии 2016 Energy Star Partner of the Year.

Дополнительную информацию можно получить на сайте LG.kz.

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