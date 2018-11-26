В понедельник примерно в 14:30 боец смешанных единоборств Мурад Хантураев получил ножевые ранения в помещении, пристроенном к торговому центру «Ташкент» (бывший гипермаркет Turkuaz), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Спортсмен был госпитализирован в 1-ю городскую клиническую больницу в Шайхантаурском районе, подтвердили «Газете.uz» в медучреждении. «Пострадавший поступил в больницу примерно в 15:00 с двумя ножевыми ранениями в области бедра, а также ушибом в области грудной клетки», — рассказали в больнице.

Как отметили в ГУВД, состояние пострадавшего врачами оценивается как удовлетворительное. Личности, напавших на спортсмена, пока не установлены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 277 Уголовного кодекса Узбекистана (хулиганство).

Ранее Мурад Хантураев был оштрафован на 16,2 млн сумов за хулиганство. Драка с его участием произошла 20 июня возле ночного клуба «Аурум 898».

После инцидента в ночном клубе «Аурум 898», где в результате драки с охранниками погиб спортсмен Жамшид Кенжаев, представители Национального олимпийского комитета заявили, что при нарушении спортсменом закона ответственность будут нести спортивные федерации и тренеры, последних будут лишать лицензии.