12 октября Яккасарайский районный суд Ташкента по уголовным делам огласил приговор в отношении Мурада Хантураева, Дониёра Вахабова и Ильхомжона Парпиева, обвиняемых в хулиганстве, сообщил «Газете.uz» официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Что произошло

20 июня примерно в 21:00 Мурад Хантураев вместе со знакомым Ильхомом Парпиевым и другими в результате возникшей ссоры возле ночного клуба «Аурум 898» устроили драку с Фуркатом Тешабаевым и еще несколькими лицами.

Они нанесли друг другу травмы руками и ногами, а также удары ножом. С прибытием на место сотрудников органов внутренних дел участники потасовки сбежали и продолжили выяснение отношений возле городской клинической больницы №7 в Юнусабадском районе. Фуркат Тешабаев получил травмы средней тяжести от вышеназванных лиц, включая присоединившегося к ним Дониёра Вахабова.

По данным источника «Газеты.uz» в Яккасарайском суде по уголовным делам, на судебном заседании Мурад Хантураев частично признал вину, заявив, что действительно встречался с Фуркатом Тешабаевым возле больницы 20 июня вечером. Однако он опроверг информацию о том, что дрался с пострадавшим и нанес ему телесные повреждения. По его словам, он пришел в больницу, чтобы показать рану, полученную при падении плечом на торчащий из земли кусок железа. Хантураев просил суд назначить ему наказание, не связанное с ограничением свободы, так как «намерен поднять флаг Узбекистана на предстоящих международных соревнованиях».

Подсудимый Дониёр Вахабов не признал вину и сообщил, что 20 июня посещал дом бабушки, проживающей в Юнусабадском районе. Проходя мимо больницы, он заметил, как Фуркат Тешабаев входил в здание с ранами, и помог ему. Обвиняемый подтвердил, что Хантураев был в больнице, но отрицал, что тот держал нож и нанес кому-либо телесные повреждения. Он просил суд не назначать ему наказание, связанное с ограничением свободы, так как у него двое несовершеннолетних детей.

Подсудимый Ильхом Парпиев полностью признал вину и рассказал, что 20 июня возле клуба «Аурум 898» увидел, как Мурад Хантураев бьет Фурката Тешабаева, и нанес последнему несколько ударов ножом. По его словам, после прибытия сотрудников ОВД он вместе с Мурадом Хантураевым отвез Фурката Тешабаева в больницу.

Пострадавший Фуркат Тешабаев заявил, что виделся с Хантураевым возле клуба «Аурум 898» и вернул ему зарядное устройство. Когда же вернулся домой, то упал с винтовой лестницы, держа в руках клетку с попугаями. Очнулся в больнице. Тешабаев сказал, что не имеет претензий к обвиняемым.

Два свидетеля сообщили, что видели Мурада Хантураева и его автомобиль, а также группу лиц, среди которых был и Ильхом Парпиев. По словам очевидцев, последний несколько раз ударил неизвестного ножом по руке и ноге.

Решение суда

Согласно пресс-релизу Верховного суда, Мурад Хантураев (1987 г. р.) и Дониёр Вахабов (1994 г. р.) признаны виновными по пункту «а» части 3 статьи 277 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное повторно или опасным рецидивистом). Суд назначил им наказание в виде штрафа в сумме 94 минимальных зарплат — 16,2 млн сумов (исходя из МРЗП в размере 172240 сумов в момент задержания).

Ильхомжон Парпиев признан виновным по части 1 статьи 168 УК (мошенничество, т. е. завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием). В ноябре 2017 года он на Сергелийском авторынке обманным путем завладел чужим мобильным телефоном iPhone 7.

Подсудимый также был признан виновным по пунктам «а», «б» и «в» части 2 статьи 277 УК (хулиганство, повлекшее причинение средней тяжести телесного повреждения; совершенное группой лиц; сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью).

Дониёру Вахабову назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 3 года и 8 дней, Ильхомжон Парпиев приговорен к исправительным работам сроком 2 года 1 месяц и 24 дня с удержанием 20% зарплаты в доход государства.