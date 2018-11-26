Первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов в интервью «Газете.uz» рассказал об уменьшении государственного присутствия в банковском секторе, важности рекомендаций Международного валютного фонда по снижению темпов кредитования экономики, а также уточнил, ожидается ли объединение нескольких государственных банков.

Правительство Узбекистана вложило почти 1 млрд долларов в уставный фонд банков за последних два года в связи с их недостаточной капитализацией в преддверии либерализации, объяснил он.

«Это была необходимость. Когда мы провели все расчеты, было видно, что банки не докапитализированы. За два года мы поддержали и влили средства, но с другой стороны это еще больше увеличило присутствие государства в банковском секторе. А у нас в Стратегии развития страны указано, что государство приняло решение постепенно уменьшать свое присутствие в экономике, особенно в управлении бизнесом», — сказал Тимур Ишметов.

По его словам, Центральный банк и правительство Узбекистана пришло к пониманию, что нужно снижать присутствие государства в банковском секторе.

«Это не означает, что государство должно выйти из сектора. Мы со стороны Центрального банка будем создавать условия, чтобы увеличить частный компонент в банковском секторе, который самый трудный для инвестиций. Потому что когда ты вкладываешь в банк, ты не будешь получать прибыль в ближайшие несколько лет, это длинные деньги, а это значит, что должна быть уверенность в разы больше, чем в других секторах. Интерес со стороны иностранных банков есть, они изучают наш рынок», — пояснил первый замглавы ЦБ.

Для создания необходимых условий нужны действия не только регулятора, но и правительства. Сейчас обе стороны усиленно работают над улучшением инвестиционного и бизнес-климата, подчеркнул Тимур Ишметов.

«Государство не будет наращивать свое присутствие в банках. Даже если госбанкам нужны средства, они должны искать ресурсы на рынке, как коммерческие банки, как посредники. Было дано прямое поручение всем банкам: выпускайте облигации, выпускайте и продавайте свои акции. Это достаточно нелегко, так как перед приватизацией нужно показать свой банк, его качество, повысить рейтинги. Президент дал поручение некоторым банкам задуматься о том, что постепенно они должны будут часть своих акций продать. Процесс [приватизации] начался, он будет долгим, главное — чтобы шли в этом направлении», — отметил он.

Первый заместитель председателя Центрального банка сообщил, что банки из России, стран СНГ и Восточной Европы проявляют интерес к узбекскому рынку.

Кроме того, Тимур Ишметов прокомментировал сообщения о том, что в Узбекистане планируется объединение нескольких государственных банков в банк развития.

«Обсуждается много идей о том, чтобы создать отдельный банк развития (аналог Эксимбанка). В правительстве такие обсуждения есть, некоторые ведомства продвигают такие идеи. Пока решения нет. Мы со стороны Центрального банка имеем интерес в том, чтобы улучшить в целом банковский сектор. Возможно, наличие какого-то отдельного банка дало бы возможность другим госбанкам сконцентрироваться на коммерческой деятельности, переложив свои функции поддержки государственных программ на этот банк. Но есть и другие риски: такого рода институты тоже надо по-особому регулировать. У нас и так достаточно [государственных] банков, не думаю, что объединение или появление одного банка что-то будет менять. Для нас вопрос принципа, чтобы присутствие государства в секторе должно уменьшаться», — заявил он.

Говоря о рекомендациях МВФ о снижении темпов кредитования экономики, представитель ЦБ сообщил, что с начала года рост кредитования в Узбекистане составил 41%.

«Это немного выше, чем мы планировали, и намного выше, чем экономика могла переварить. На следующий год мы закладываем темпы роста кредитования около 25%. МВФ рекомендует такой же показатель. Этот темп роста позволит нам, с одной стороны, обеспечить поддержку реальному сектору для увеличения производства, с другой стороны — снизить давление на инфляцию», — объяснил он.

Тимур Ишметов указал, что темпы роста кредитования должны соответствовать другим макроэкономическим показателям.

«Мы не можем расти быстрее, тогда будет перегрев, давление на инфляцию. Как мы наблюдали за прошедший период, избыток ресурсов (кредитов) на рынке, который экономика не может переварить, должен куда-то уйти. В этом случае часть ушла на валютный рынок, что привело к увеличению спроса на иностранную валюту, другая часть оказала давление на инфляцию», — пояснил он.

Напомним, Международный валютный фонд рекомендовал для замедления темпов роста кредитования ограничить кредитные операции правительства на поддержку мер экономической политики, а также ограничить внебюджетные операции по целевому кредитованию. Эти меры, по мнению экспертов, помогут удержать инфляцию в прогнозируемом диапазоне 17−18% к концу 2019 года.