Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 22 ноября состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам реформирования банковской системы и укрепления финансовой устойчивости банков, сообщила пресс-служба главы государства.

За последние два года возрос масштаб кредитования банками инвестиционных проектов — кредитный портфель увеличился в 3,2 раза. В рамках программ развития регионов для 6400 проектов выделены кредиты на 27 трлн сумов.

На совещании рассмотрен вопрос проблемных кредитов. Хотя их объем составляет менее 1,8% от общего объема кредитов, с начала года этот показатель вырос. В разрезе регионов 76% проблемных кредитов приходится на Ташкент, 5% на Кашкадарьинскую и 3% на Бухарскую области.

Вследствие несовершенной разработки некоторых проектов хокимиятами и отраслями ряд объектов не был введен в строй в установленные сроки и в результате задерживается возврат кредитов. В частности, в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сурхандарьинской областях и Каракалпакстане все еще не начата реализация некоторых инвестиционных проектов, на которые уже выделены кредитные средства.

Растет количество безнадежной задолженности вследствие выделения кредитов на ремонт жилищного фонда и строительство жилья без полного изучения источников возврата средств и их достаточности. Самые высокие показатели в Ташкенте — 32 млрд, Кашкадарьинской области — 27 млрд, Андижанской области — почти 20 млрд, Бухарской области — 14 млрд сумов.

В рамках программы «Каждая семья — предприниматель» из 146 млрд сумов кредитов установлено в 1874 случаях нецелевое их использование в объеме 35 млрд сумов. Важно обеспечить комплекс мер по пресечению этих фактов, приводит слова президента программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан 24».





Глава государства отметил: проблемные кредиты — проблема не только банков и предприятий-задолжников. Ею должны заниматься руководители «вышестоящих организаций, компаний и ассоциаций, хокимы регионов», цитирует президента программа. Поручено разработать графики по возвращению проблемных кредитов в разрезе каждого проекта и установить контроль со стороны Кабинета Министров.

Кроме того, поручено пресекать случаи нецелевого, неэффективного использования средств, выделяемых на целевые госпрограммы. «Думать о том, как будут возвращаться кредиты, должны хокимы на местах и их заместители», — приводятся слова президента в программе.

Отмечалось, что недостаточна активность банков в привлечении ресурсов для кредитов — свободных средств населения и юридических лиц в срочные и накопительные депозиты. Только 44% кредитов выдаются за счет депозитов населения и юрлиц. Остальное — за счет средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана и привлеченных из-за рубежа ресурсов. Для сравнения: в России за счет депозитов выдается 93% кредитов, в Казахстане — 116%, в США — 157%, в Японии — 214%. Президент поручил обозначить комплекс мер по привлечению средств населения и юрлиц на срочные и накопительные депозиты.

Критике подвергнута ситуация, при которой уставный капитал коммерческих банков увеличивается в основном за счет государственной доли, а средства частного сектора практически не привлекаются.

За минувшие два года государством в уставный капитал банков был вложен почти 1 млрд долларов. Несмотря на принимаемые меры, в уставном капитале почти всех банков с государственной долей, в том числе «Кишлок курилиш банка», «Узпромстройбанка», банка «Асака», «Агробанка», «Микрокредитбанка», «Алокабанка» и «Ипотека банка», доля акций физических и юридических лиц резко сократилась. В связи с этим отмечена необходимость активного привлечения туда средств частного сектора.

На совещании уделено внимание недостаточной работе наблюдательных советов коммерческих банков по определению направлений стратегического развития и улучшению их деятельности.

Центральному банку и Министерству экономики поручено критически изучить деятельность наблюдательных советов банков, находящихся в ведении государства, пересмотреть состав советов, повысить их эффективность и привлечь высококвалифицированных специалистов из-за рубежа для улучшения работы финансовых учреждений.

Глава государства отметил необходимость значительного увеличения объемов микрокредитов на развитие предпринимательства, обеспечения занятости населения, упрощения порядка их выделения.