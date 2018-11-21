Объем чистых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 ноября составил 25,71 млрд долларов, увеличившись за месяц на 220 млн долларов, сообщила пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

В октябре валовые золотовалютные резервы повысились почти на 100 млн долларов, составив более 26,49 млрд долларов. Из них валютные активы — 11,84 млрд долларов (-610 млн долларов за месяц), монетарное золото — 14,65 млрд долларов (+700 млн долларов за месяц).

Увеличение золотовалютного резерва в октябре Центробанк частично обуславливает повышением цены золота с 1183,5 до 1217,7 долларов за тройскую унцию. Расчетное влияние на увеличение составило 403,2 млн долларов.

В предыдущий раз рост чистых золотовалютных резервов страны ЦБ констатировал в начале апреля, после чего объем стал неуклонно падать. Регулятор связывает этот процесс со снижением цены золота. Так, с января по октябрь тройская унция подешевела с 1296,5 до 1217,7 долларов, оказав расчетное влияние на снижение золотовалютного резерва Узбекистана в 853 млн долларов.