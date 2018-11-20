Узбекистан рассматривает возможность внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом стало известно на встрече первого вице-президента Ассоциации футбола Умида Ахмаджонова с управляющим директором Hawk-Eye Innovations по региону Азии Беном Кроссингом.

«Сегодня актуальнейшим вопросом является система VAR и ее внедрение в наш футбол», — заявил Умид Ахмаджонов.

Бен Кроссинг сообщил, что процедура установки VAR занимает от четырех до восьми месяцев. Помимо внедрения VAR, иностранная компания должна оказать содействие в организации тренинга специалистов.

Тестирование системы VAR было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Сейчас VAR используется во многих европейских чемпионатах — испанской Примере, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

Английская Премьер-лига достигла принципиального соглашения по введению системы видеопомощи арбитрам с сезона-2019/20