Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утром в четверг вылетел в Каракалпакстан, сообщила пресс-служба главы государства.

«Шавкат Мирзиёев часто совершает поездки по стране, чтобы непосредственно увидеть, как живет народ, провести диалог с людьми, выслушать их запросы и пожелания, ознакомиться с социально-экономическим развитием регионов, решить актуальные вопросы и определить задачи на перспективу», — говорится в сообщении.

«Начинается очередная серия поездок главы государства по стране. И в этот раз первым пунктом назначения стал Каракалпакстан», — отмечает пресс-служба президента.