14 ноября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию Италии во главе с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Манлио Ди Стефано, сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны обменялись мнениями о состоянии и развитии узбекско-итальянского диалога в политико-дипломатической, торговой, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также в формате «Узбекистан — Европейский союз», обсудили отдельные вопросы международной и региональной проблематики.

Рассмотрены предложения по предстоящим контактам. Отмечалось, что регулярные встречи руководителей двух стран позволят активизировать усилия по наращиванию сотрудничества во всех взаимоприемлемых областях.

На встрече подчеркнута обоюдная заинтересованность в увеличении двустороннего товарооборота. В январе-сентябре он превысил 206 млн долларов, что почти на 20% больше, чем за весь 2017 год.

Как отмечалось, проведение в начале 2019 года очередного заседания межправительственной рабочей группы по вопросам торговли, экономического и промышленного сотрудничества и экспортных кредитов позволит актуализировать совместную повестку дня в этой сфере.

Стороны приветствовали предстоящее подписание инвестиционного соглашения между Узбекским металлургическим комбинатом и итальянской компанией Danieli & C.Officine Mecchanicne по реализации совместного проекта.

В этот же день в МИДе состоялся шестой раунд узбекско-итальянских политических консультаций.

Напомним, итальянская компания Danieli выступает строителем литейно-прокатного комплекса Узбекского металлургического комбината. Проект будет сдан в 2020 году и позволит производить дополнительно 1 миллион тонн стальных листов в год и создать более 400 новых рабочих мест.