В Актюбинском межрайонном суде по уголовным делам 9 ноября вынесен приговор по делу о гибели в январе 52 граждан Узбекистана, сгоревших в автобусе на трассе Самары-Шымкент, сообщает Nur.kz.

Трое водителей автобуса осуждены на пять лет лишения свободы и лишены права управления автотранспортом на семь лет.

Учредитель и механик компании, обслуживавшей автобус, приговорены к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Им также запрещено занимать должности в компаниях, занимающихся пассажирскими перевозками сроком на пять лет.

Кроме того, подсудимые должны выплатить родственникам погибших по 2 млн тенге за моральный ущерб.

Осужденные будут отбывать наказание в колонии-поселении.

18 января на трассе Самара-Шымкет сгорел автобус с пассажирами — гражданами Узбекистана, которые ехали в Россию. В живых остались три водителя и два пассажира. Следствие установило, что причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности, а именно — использование в салоне автобуса паяльной лампы.