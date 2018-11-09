«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из девяти интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 10 и 11 ноября.

Кинопремьеры 10 и 11 ноября

В Ташкенте проходят две премьеры фильмов — криминальная драма «Девушка, которая застряла в паутине» и боевик «Хантер Киллер» с Джерардом Батлером в главной роли.

Продолжаются показы фильмов «Богемская Рапсодия», «Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин», «Репродукция», «СуперБобровы. Народные мстители», «Смолфут», «Лукас», «Без меня», Maqsad, Temur, «Исломхужа», Ruh 5−13 (4-qism), Qaysarginam 2, Hayot, Nayrang, Millioner kelin, Jonimga tegding jonim, Haloskor, Godak nolasi, Amiran, Jekpot.

Спектакль «Как он лгал ее мужу» 10 ноября

Интерпретация пьесы Бернарда Шоу «Как он лгал ее мужу» состоится на сцене Молодежного театра. История молодого поэта, влюбленного в свой идеал, женщину старше его.

Выступление группы Sahar 11 ноября

Известная группа Sahar выступит для гостей в ресторане Verandalounge и в Sultan Suleyman.

Вечер живой музыки 10 ноября

В GroundZero Kitob Olami пройдет вечер живой музыки. Группа Jazzirama порадует гостей композициями традиционного американского джаза, авторскими композициями и уникальными произведениями узбекского джаза.

Ярмарки ручных изделий 11 ноября

В воскресенье ярмарки ручных изделий пройдут сразу в трех местах: в комплексе «Заркайнар», в ТРК Next и в сети ТРК Atlas. Вход свободный.

Воркшоп от Fujifilm 10 и 11 ноября

В Ташкенте пройдет воркшоп от Fujifilm, посвященный пейзажной фотографии. Спикер: всемирно известный X-фотограф — Элиа Локарди. В программе: теоретическая и практическая темы с участием топовых фотокамер и объективов Fujifilm.

Детский мастер-класс 11 ноября

Центр развития ребенка Metrika приглашает на творческий мастер-класс, где дети смогут смастерить птичек из теста.

Открытый чемпионат по спортивному ориентированию 11 ноября

В Ботаническом саду пройдет Открытый чемпионат Узбекистана по спортивному ориентированию. Участники разных возрастов при помощи карты и компаса должны пройти неизвестную им дистанцию через размеченные контрольные пункты на местности.

Спортивный мастер-класс 10 ноября

В фитнес-клубе OZone, в зале iZone, пройдет бесплатный мастер-класс по направлению табата для всех желающих. Тренировку будет проводить Владимир Ким.

Все мероприятия в Ташкенте смотрите в календаре Afisha.uz.

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