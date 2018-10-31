27 октября на блокпосту «Майский» при попытке пересечь границу с Казахстаном была задержана 28-летняя гражданка этой страны Жулдус У., подозреваемая в совершении преступления, связанного с торговлей людьми, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Согласно оперативным данным, задержанная предложила троим гражданкам Узбекистана — 28-летней Лоле, 32-летней Лобар и 26-летней Дилбар (все имена вымышленные) высокооплачиваемую работу в массажном салоне в казахстанском Алматы.

По версии правоохранительных органов, подозреваемая занималась вербовкой и незаконной отправкой девушек в соседнюю республику для сексуальной эксплуатации.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса Узбекистана.

Ведется следствие, в ходе которого будут установлены другие жертвы преступления, а также лица, причастные к его совершению.

Кроме того, в ходе следствия будут выявлены причины и мотивы, побудившие девушек согласиться на сомнительное предложение подозреваемой, и приняты меры по оказанию социально-правовой помощи потенциальным жертвам торговли людьми.