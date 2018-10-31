Для расширения возможностей оказания услуг клиентам АКБ «Кишлок курилиш банк» стремится развивать двусторонние отношения с зарубежными финансово-кредитными учреждениями, включая коммерческие банки Российской Федерации.

Так, в октябре было подписано рамочное соглашение с российским акционерным коммерческим банком — ПАО «АК БАРС» Банк. В рамках указанного соглашения АКБ «Кишлок курилиш банк» открыта кредитная линия под операции торгового финансирования на сумму в размере 3,5 млн долларов США сроком до 365 дней. Финансирование будет предоставляться под импортные и экспортные контракты клиентов АКБ «Кишлок курилиш банк» в долларах США, евро и российских рублях. В рамках финансирования сделок по экспортно- импортным контрактам в качестве экспортера должны выступать российские производители.

В случае если возникнет необходимость в финансировании импортных не сырьевых контрактов и при условии страхования политических и кредитных рисков, со стороны АО «ЭКСАР» сумма финансирования может быть увеличена до 35 млн долларов США.

Помимо торгового финансирования, в ближайшее время ожидается установление корреспондентских отношений между АКБ «Кишлок курилиш банк» и российским финансовым институтом.

Подобное сотрудничество даст возможность в полной мере удовлетворить возникающие потребности клиентов в банковских услугах, а также увеличить доходы банка и объемы товарооборота между двумя странами.

«Кишлок курилиш банк» — на службе благополучия клиентов.

Для дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−150−76−39, (+998) 78−150−93−39

Сайт: qqb.uz

Telegram: t.me/QQBANK

Facebook: fb.com/official.qqb.uz

На правах рекламы.