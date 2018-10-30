Генеральным консулом Узбекистана в Казани назначен Фариддин Насриев, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Ранее он работал заместителем директора Консульско-правового департамента МИДа.

В консульский округ вновь открываемого генерального консульства Узбекистана входят территории Республики Башкортостан, Кировской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Нижегородской области, Оренбургской области, Пензенской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Ульяновской области и Чувашской Республики.

Генконсульства Узбекистана ранее открылись в нескольких крупных городах России. В марте начало деятельность генконсульство страны в Санкт-Петербурге, его возглавляет Мехриддин Хайриддинов. В августе в Россию отбыл вновь назначенный генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов. Генконсульство во Владивостоке возглавляет Рустам Исмаилов, назначенный в октябре.

Открытие генерального консульства Узбекистана ожидается также в Ростове-на-Дону.