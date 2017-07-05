РУ O`Z ЎЗ
5 июля, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Астана.

Фото: egov.kz

Посольство Узбекистана откроется в Астане

Посольство Узбекистана в Алматы будет преобразовано в генконсульство. Новые консульские учреждения откроются и в ряде городов России.

Сегодня, 19:15   Политика  

В Астане строится здание посольства Узбекистана в Казахстане. После его открытия дипломатическое представительство Узбекистана в Алматы будет преобразовано в генеральное консульство. Об этом в ходе диалога с соотечественниками сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Он добавил, что для обеспечения эффективной защиты прав и интересов граждан Узбекистана также прорабатывается вопрос открытия консульских учреждений в таких городах России, как Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Владивосток.

«Нововведения в национальное законодательство и намеченные мероприятия по расширению нашего дипломатического присутствия за рубежом должны на деле обеспечить реализацию главного приоритета Президента Шавката Миромоновича Мирзиёева: „защита интересов и прав граждан нашей Родины, где бы они не находились“», — подчеркнул министр.

Абдулазиз Камилов рассказал, что в целях создания благоприятных условий для граждан по ряду консульских действий упрощаются механизм и сроки рассмотрения обращений. К примеру, временной период подтверждения личности заявителя, утратившего за границей свои проездные документы и обратившегося с просьбой выдать свидетельство на возвращение на Родину, сокращен с 3 месяцев до 7 рабочих дней.

Текст: «Газета.uz»      1 320
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 18:28

«Вопрос о возобновлении членства в ОДКБ не стоит» — Абдулазиз Камилов

Сегодня, 18:05

Выпускникам школ предоставлено право самим решить, где продолжать учебу

Сегодня, 16:14

Узбекистан готов принять Human Rights Watch и другие организации — глава МИДа

Сегодня, 13:29

Скончался Насриддин Мухаммадиев

Сегодня, 12:26

Сотрудники органов внутренних дел получат льготную ипотеку

Сегодня, 11:46

Правительственная делегация Узбекистана посетила Иссык-Кульскую область

Сегодня, 11:26

20 медалей завоевали узбекистанские гимнастки во Франции

Сегодня, 01:36

Фото: Ремонт Малой кольцевой в Ташкенте

Популярное

ГУВД Ташкента назвало неплательщиков алиментов в розыске

Температура в ряде регионов достигнет 44−45 градусов

Главное из выступления Президента на встрече с молодежью

В системе «Узбекнефтегаза» сократят 12 тысяч штатных единиц