Компания Huawei подписала соглашение о партнерстве с Фондом «Сколково» в рамках Дня инноваций, который прошел с 15 по 18 октября в Сколково (Московская область). Соглашение нацелено на создание совместного партнерского центра на территории «Сколково». Документ подписали Люй Жуй, директор исследовательского центра компании Huawei в России, и Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор IT-кластера Фонда «Сколково».

На международный форум инновационного развития «Открытые инновации» также были приглашены делегаты из Узбекистана в лице представителей Центра электронного правительства, Инновационного центра имени Мирзо Улугбека, Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Программы развития ООН в республике. Соглашение ориентировано на совместную исследовательскую деятельность Huawei и «Сколково» в рамках партнерского центра.





Приоритетным направлением сотрудничества станет разработка ИКТ-технологий. Huawei будет регулярно принимать участие в научных, технологических конференциях и других публичных мероприятиях фонда. Также компания будет организовывать собственные конкурсы, практики, мастер-классы, лекции, консультации и практические семинары. Соглашение оговаривает и перспективу создания общей лаборатории Huawei и Сколковского института науки и технологий, в фокусе которой будут исследования в ИКТ-области.

«Непрерывные научные поиски, исследования и разработки — важнейшее направление деятельности Huawei. Это стратегический приоритет компании, в который мы инвестируем более 10% ежегодно. Запуск совместного партнерского центра с одним из ведущих научно-исследовательских кластеров России — значимый шаг для Huawei на пути этого развития. Соглашение, подписанное сегодня, позволит нам плодотворно работать над совместным формированием благоприятных условий для инновационного процесса и предоставит уникальную возможность поддерживать проекты и инициативы мирового уровня», — комментирует Люй Жуй, директор исследовательского центра компании Huawei в России.





«Исследовательские центры партнеров вносят неоценимый вклад в развитие экосистемы „Сколково“. Совместно с Huawei стартапы смогут принять участие в разработке продуктов, которыми будут пользоваться по всему миру. Особо хотел бы подчеркнуть активное взаимодействие компании со Сколковским институтом науки и технологий в области прикладных исследований. Такой комплексный подход к инновационному развитию закладывает надежный фундамент для лидирующих позиций на рынке», — утверждает Константин Паршин, вице-президент и исполнительный директор IT-кластера Фонда «Сколково».





В этом году День инноваций проводился под названием «Инновации для цифровой России». Основная цель мероприятия заключается в создании платформы на региональном уровне для диалога с участием представителей правительств, ученых, операторов, различных индустрий и СМИ.

Мероприятия посетили более 200 представителей правительства России, крупнейших операторов и банков. Они обсуждали перспективы развития цифровой экономики в России, роль правительства в цифровой трансформации страны и пути создания полностью интеллектуального будущего.





Московский международный форум «Открытые инновации» уже в седьмой раз был организован в Инновационном центре «Сколково». Он традиционно стал дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, связанных с повсеместным внедрением цифровых технологий и их влиянием на привычную жизнь. Начинающие предприниматели, молодые ученые и инженеры представляют свое видение механизмов взаимодействия власти, общества и бизнеса в области передовых технологий и рисков, связанных с цифровизацией и техническим прогрессом, а также перспективы подготовки высококвалифицированных кадров.

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