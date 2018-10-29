Жаир Мессиас Болсонару, ультраправый кандидат, представлявший Социал-либеральную партию, одержал победу по итогам второго тура президентских выборов в Бразилии, набрав 55% голосов, сообщает Euronews.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Жаира Болсонару с избранием на пост президента Бразилии, сообщила пресс-служба главы государства.

Соперник Болсонару, представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад, отстал от победителя почти на 11%, получив около 45% голосов.

Инаугурация нового главы государства состоится 1 января, мандат президента рассчитан на четыре года.

По данным Русской службы BBC, 63-летний Жаир Болсонару — первый крайне правый политик, который пришел к власти после 1985 года. В ходе предвыборной кампании Болсонару неоднократно заявлял, что президент США Дональд Трамп является его кумиром и примером для подражания.

Болсонару выступает за отмену ограничения на свободное владение огнестрельным оружием. Он заявлял, что намерен обеспечить безопасность бразильцев, бороться с преступностью и очистить страну от коррумпированных политиков.