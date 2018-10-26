Бахтиёр Умаров освобожден от должности председателя Государственного комитета по развитию туризма. Об этом «Газете.uz» сообщили источники в правительстве Узбекистана.

Бахтиёр Умаров был назначен на этот пост в конце мая. Ранее он работал первым заместителем министра инновационного развития, а до этого — генеральным директором «Узмедэкспорта».

Бахтиёр Умаров окончил Ташкентский университет информационных технологий и имеет опыт работы в Государственном налоговом комитете и коммерческих предприятиях.