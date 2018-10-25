Строительная компания Golden House объявляет об акции. До 30 декабря жители Ташкента и областей Узбекистана смогут приобрести квартиры в новостройках со скидкой до 23%.
Срок действия акции ограничен.
Размер скидок и подробные условия акции по отдельным комплексам можно получить в офисе компании или позвонив по телефону (+998) 78−150−11−11.
Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осие, 1.
Ориентир: ирригационный институт, Дархан.
Жилой комплекс «Новомосковская»
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