В сети супермаркетов Makro в самый разгар сезона проходит «Фестиваль тыквы». В честь праздника можно купить испанскую тыкву за 990 сумов, японскую за 1490 сумов и джизакскую за 1790 сумов.





Также здесь можно попробовать вкусности с начинкой из тыквы:

самса — 1050 сумов;

булочка — 1590 сумов;

слойка — 3190 сумов;

манты — 8790 сумов.





В каждом супермаркете представлено красочное оформление в виде композиций из трех видов тыкв. Поучаствовать в конкурсе на наиболее креативное фото с тыквой #ОсеньвMakro можно, сфотографировавшись на ярком осеннем фоне.





Как участвовать?

сделать креативное фото с тыквой или сфотографироваться на фоне украшений фестиваля в любом филиале Makro;

выставить фото с хэштегом #ОсеньвMakro на своей страничке в Instagram или в комментариях под такой же публикацией в Facebook;

наиболее интересные работы получат призы от супермаркета Makro и дома отдыха «Небеса».





Подробная информация о конкурсе доступна на страничках Makro в Facebook и Instagram.

Конкурс продлится до конца октября, а фото принимаются до 25 октября.





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