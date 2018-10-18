В сети супермаркетов Makro в самый разгар сезона проходит «Фестиваль тыквы». В честь праздника можно купить испанскую тыкву за 990 сумов, японскую за 1490 сумов и джизакскую за 1790 сумов.


Также здесь можно попробовать вкусности с начинкой из тыквы:

  • самса — 1050 сумов;
  • булочка — 1590 сумов;
  • слойка — 3190 сумов;
  • манты — 8790 сумов.


В каждом супермаркете представлено красочное оформление в виде композиций из трех видов тыкв. Поучаствовать в конкурсе на наиболее креативное фото с тыквой #ОсеньвMakro можно, сфотографировавшись на ярком осеннем фоне.


Как участвовать?

  • сделать креативное фото с тыквой или сфотографироваться на фоне украшений фестиваля в любом филиале Makro;
  • выставить фото с хэштегом #ОсеньвMakro на своей страничке в Instagram или в комментариях под такой же публикацией в Facebook;
  • наиболее интересные работы получат призы от супермаркета Makro и дома отдыха «Небеса».


Подробная информация о конкурсе доступна на страничках Makro в Facebook и Instagram.

Конкурс продлится до конца октября, а фото принимаются до 25 октября.


Следить за обновлениями и быть в курсе новостей можно, подписавшись на странички Makro в соцсетях.

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