В пятницу на перекрестке улиц Паркентская и Олтинтепа в Мирзо-Улугбекском районе загорелся автобус Mercedes-Benz Low Floor №95, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.





Сообщение о возгорании автобуса (2008 года производства), следующего по маршруту «Юнусабад 15 квартал — рынок „Кадышева“» и принадлежащего 8-му автопарку, поступило в 14:58. Пожар был ликвидирован в 15:11.





В результате пожара сгорел моторный отсек и частично салон транспортного средства. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара — неисправность топливной системы автобуса.

10 октября на улице Кукча Дарвоза в Учтепинском районе также загорелся автобус Mercedes-Benz Low Floor №87.