Учащийся третьего курса Челекского транспортного профессионального колледжа в Самаркандской области Бекжон Э. обвиняется в убийстве 21-летнего Аббоса C., сообщила программа Zamon телеканала Sevimli TV.

3 октября 18-летний Бекжон, проживающий в Пайарыкском районе, встретил в поле в махалле «Бахор» знакомого Аббоса. Из-за старых разногласий возникла ссора, во время которой Бекжон нанес знакомому тяжкие телесные повреждения. От полученных травм молодой человек скончался по пути в больницу.

В интервью каналу Бекжон признался, что во время ссоры ударил Аббоса ладонью по лицу, а после того, как Аббос ударил его в лицо кулаком, повалил его на землю и стал избивать.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 3 статьи 104 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы от 8 до 10 лет). Он заключен под стражу.