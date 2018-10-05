5 октября состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения и выразил искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Стороны отметили, что регулярные встречи и контакты на высшем уровне способствуют укреплению уз дружбы и отношений стратегического партнёрства между двумя странами.

Было подчеркнуто, что переговоры, состоявшиеся в ходе государственного визита президента Таджикистана в Узбекистан 17−18 августа этого года, достигнутые по их итогам договоренности и подписанные двусторонние документы послужат развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Отмечена результативность встреч и переговоров, прошедших в рамках рабочего визита президента Узбекистана в Душанбе 27−28 сентября для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Стороны подчеркнули важность регулярных рабочих контактов на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран в целях развития практического сотрудничества и полномасштабной реализации достигнутых договоренностей.

В завершение телефонной беседы главы государств подтвердили твердую приверженность расширению многоплановых взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и Таджикистаном, основанных на дружбе, принципах добрососедства и стратегического партнерства.