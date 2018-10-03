Законы о ратификации Узбекистаном международных документов опубликованы в газете «Народное слово», сообщила Norma.uz.

Парижское соглашение по климату (Париж, 12 декабря 2015 года) фиксирует совместные усилия государств-участников по борьбе с глобальными негативными изменениями климата и предусматривает сдерживание прироста средней температуры на земле (ниже 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных уровней, а по возможности — 1,5 градуса), ограничение выбросов парниковых газов и консолидацию финансовых средств в борьбе с последствиями изменения климата.

Узбекистан также ратифицировал устав и правила процедуры Института стандартов и метрологии исламских стран. Этот орган существует в рамках Организации исламского сотрудничества, призван создавать новые и согласовывать действующие стандарты между государствами-членами ОИС для развития торгового сотрудничества между ними.

Законом ратифицирована также поправка к уставу Организации исламского сотрудничества (Абиджан, 10−11 июля 2017 года).