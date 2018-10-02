В сентябре цены на товары и услуги на потребительском рынке Узбекистана в среднем повысились на 1,8%. Товары за месяц прибавили в цене 1,9%, услуги — 1,2%, сообщил Госкомстат.

В целом за первые девять месяцев года инфляция составила 8,1%. Цены на товары в среднем повысились на 7,4%, услуги — на 10,1%.

«Среди факторов, повлиявших на уровень инфляции за девять месяцев, ключевыми стали либерализация регулируемых цен на отдельные товары, расширение потребительского и инвестиционного спроса в экономике в результате увеличения объемов кредитования, перемены в инфляционных ожиданиях, сезонные колебания цен, а также изменения позиций национальной валюты», — говорится в сообщении.

Цены на продовольственные товары за сентябрь повысились на 3,3%, с начала года — на 6%. Заметно выросли цены на хлебопродукты — на 10% к августу и на 21% с начала года. Это связано с введением свободных цен на хлеб с 15 сентября. Средний рост цен на хлеб из муки первого сорта за девять месяцев составил 64%, из муки высшего сорта — 47,2%, на муку первого сорта (включая импортную) — 10,5%.

Рис относительно начала года подорожал на 44,8%, мясо, птица и рыба — на 17%, молочные продукты — на 7%, алкоголь — на 12,6%, общественное питание — на 7,2%. Яйца с начала года подешевели на 20,9%, овощи — на 24,2% (при этом в сентябре подорожали на 21,9%), картофель — на 44,2% (в сентябре подорожал на 37%).

Динамика изменения цен на мясные продукты была неравномерной. Пик роста ежемесячных цен на говядину и баранину был зарегистрирован в июле. Цены на мясо домашней птицы, напротив, ежемесячно снижались вплоть до июля и, начиная с августа, стали повышаться.

Цены на непродовольственные товары в сентябре прибавили 0,3%, за девять месяцев — 9,1%. Цены на строительные материалы выросли на 18,4%, горючее для автомобилей — на 13,8%, табачные изделия — 22,1% одежду, ткани и бытовой текстиль — на 7%.

Пропан для автомобилей с начала года стал дороже на 48,8%, метан — на 24,1%, на что повлияла сложившаяся конъюнктура на рынке ГСМ и связанные с этим колебания биржевых котировок в течение года. При этом в сентябре были отмечены снижение цен на пропан на 15,4% и рост цен на метан на 1,6%.

Из строительных материалов кирпич за девять месяцев подорожал на 48,4%, цемент — на 24,7%, шпатлевка — на 16,5%, обои — на 16,3%, шифер — на 14,3%.

Тарифы на услуги для населения в сентябре повысились на 1,2%, с начала года — на 10,1%. В сентябре ключевым фактором роста цен стало повышение платы за обучение в вузах, которая в среднем по стране увеличилась на 20,3% (с учетом повышения МРЗП с 15 июля на 7%).

За январь-сентябрь индекс потребительских цен на услуги сложился под влиянием повышения регулируемых тарифов в коммунальной сфере (в среднем на 13,8%), стоимости проезда в пассажирском транспорте (9,1%), услуг по отдыху (18,2%), образовательных услуг, включая стоимость обучения на языковых курсах и курсах по подготовке водителей (15,7%) и услуг бытового характера (8,1%).

Относительно начала года услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом подорожали на 19,1%, автомобильным — на 9,8, воздушным — на 1,5%. Ощутимый скачок стоимости проезда железнодорожным транспортом в феврале был связан с переходом компании «Узбекистон темир йуллари» к использованию в расчетах официального курса швейцарского франка по данным Центрального банка взамен применявшегося ранее фиксированного курса. Для сглаживания последствий этого перехода компания применила ряд понижающих коэффициентов к стоимости плацкарты.