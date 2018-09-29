25 сентября около 21:30 в махалле «Маландиён» Узунского района Сурхандарьинской области гражданин Т. А. в подвале своего дома нашел труп 12-летней дочери Ш. А. с телесными повреждениями, сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В результате оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что 25 сентября гражданин А. Х. (1989 г. р.), проводивший ремонтные работы в доме у родственника Ф. Ш., во время обеда с двумя знакомыми употреблял водку. Примерно в 14:50 А. Х. зашел в находящийся по соседству дом Т. А., где в подвале вступил в половую связь с его дочерью, несмотря на сопротивление девочки, после чего умышленно задушил ее.

По данному факту 26 сентября прокуратура Сурхандарьинской области возбудила уголовное дело по пунктам «в» и «з» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии и сопряженное с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой потребности в противоестественной форме).

Дело ведет отдел по расследованию особо тяжких преступлений областной прокуратуры.