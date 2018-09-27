В вузах Узбекистана вновь вводится 5-балльная система оценки знаний студентов. Министерство юстиции зарегистрировало новое положение о контроле и оценке знаний студентов.

В соответствии с положением, контроль знаний студентов осуществляется путем проведения промежуточного и итогового (по завершении семестра) контроля, при этом промежуточный контроль проводится не более двух раз по каждому предмету.

До этого действовала 100-балльная рейтинговая система (текущий и промежуточный контроль — 70 баллов, итоговый — 30 баллов).

Положением запрещено участие в итоговом контроле преподавателя, который вел занятия по данному предмету.

В один день запрещено проводить больше одного итогового контроля.

Студенты, не прошедшие промежуточный контроль или получившие по нему оценку «2», не допускаются до итогового контроля.

Студенты, не явившиеся или не допущенные до итогового контроля, а также получившие по нему «двойку», считаются имеющими академическую задолженность.

Не согласные с отметкой студенты имеют право в течение 24 часов после объявления результатов подать апелляцию в апелляционную комиссию, образуемую деканом факультета.