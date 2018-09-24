На президентских выборах в Мальдивской Республике, прошедших в воскресенье, победил кандидат от Мальдивской демократической партии Ибрахим Мохамед Солих, представлявший альянс оппозиционных партий, сообщает телеканал Raajje MV.

По предварительным данным Избирательной комиссии страны, Солих, известный в народе как Ибу, набрал 134,6 тысячи, или 58%, голосов избирателей, в то время как действующий президент Абдулла Ямин — 96,1 тысячи, или 42%. Явка была высокой — около 89,2% (233,8 тысячи из зарегистрированных 262,1 тысячи избирателей).

Результат Солиха стал рекордным в истории островного государства. Сотни людей вышли на улицы столицы Мальдив Мале ночью, чтобы отпраздновать его победу. Как отмечает телеканал, среди них были и сотрудники государственных органов, ранее избегавшие участия в митингах оппозиции из-за боязни потерять работу.

Абдулла Ямин выиграл выборы президента в 2013 году при поддержке своего единокровного брата — третьего президента страны Момуна Абдула Гаюма. Отмечается, что причиной проигрыша Ямина стали обвинения в репрессиях и коррупции.

За время его правления в тюрьму были отправлены многие политические оппоненты президента и некоторые чиновники, в том числе 80-летний экс-президент Момун Абдул Гаюм.

Солих пообещал, что в первый же день после вступления в должность освободит политических заключенных, возобновит незавершенные расследования убийств и займется возвращением украденных государственных денег.

Президентский срок Абдуллы Ямина завершится 17 ноября, в этот же день в должности вступят новый президент и вице-президент Файсал Насим.

Солих с 2011 года был лидером парламентской фракции Мальдивской демократической партии, а в 2017 году возглавил парламентскую группу, объединяющую представителей оппозиции.

В феврале намерение баллотироваться на пост главы государства объявил бывший президент Мохамед Нашид, в 2015 году приговоренный к 13 годам заключения по обвинению в терроризме. Это произошло после отмены приговора Верховным судом. Однако президент Абдулла Ямин обвинил судей в попытке государственного переворота и ввел в стране чрезвычайное положение.

Летом Мохамед Нашид отказался от участия в выборах из опасений, что не будет допущен до них, после чего кандидатом стал Ибрахим Мохамед Солих.