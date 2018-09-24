В Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами в сотрудничестве с Белорусским государственным педагогическим университетом будет открыт узбекско-белорусский совместный факультет инновационной педагогики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Договоренность об открытии факультета была достигнута 20 сентября в ходе встречи посла Беларуси в Ташкента Леонида Маринича и ректора Белорусского государственного педагогического университета Александра Жука с министром высшего и среднего специального образования Узбекистана Иномом Мажидовым (на фото).

На начальном этапе факультет примет 100 студентов по направлению образования «логопедия». Обучение будут вести преподаватели обоих университетов.

Студенты факультета часть обучения и практики пройдут в Беларуси, по окончании учебы они получат «двойной диплом» (double degree) Белорусского и Ташкентского государственных педагогических университетов.

В настоящее время стороны решают вопросы, связанные с началом учебного процесса и привлечением преподавателей.