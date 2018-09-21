Совокупный внешний долг Узбекистана с начала года к июлю вырос на 0,02% и составил 15,8 млрд долларов, говорится в полугодовом отчете Центрального банка о платежном балансе.

По данным ЦБ, размер внешнего государственного долга в первом полугодии увеличился на 6,3% — до 8,1 млрд долларов, задолженность частных компаний снизилась на 5,8% — до 7,7 млрд долларов.

В структуре внешнего долга заимствования, привлеченные на срок более 10 лет, составляют 86%, или 13,5 млрд долларов, от пяти до семи лет — 7%, или 1,1 млрд долларов.

«Таким образом, государственный внешний долг сохранил тенденцию роста за счет привлечения новых заимствований для финансирования государственных проектов», — отмечается в сообщении.

В отраслевой структуре долга заимствования компаний нефтегазового и энергетического сектора снизились на 6,6% — до 5,7 млрд долларов, или 75% от общего объема частного долга.