Начальник отдела внутренних дел Янгиабадского района Джизакской области Ильхом Сулаймонов, избивший фермера, привлечен к ответственности за превышение должностных полномочий, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.
9 июля житель Янгиабадского района Н. Турсунбаев обратился на телефон доверия Генеральной прокуратуры и сообщил, что глава ОВД Ильхом Сулайманов ударил и нанес травмы его сыну Сардору Курбанбаеву со словами: «Почему ты не починил комбайн?» Турсунбаев попросил принять законные меры в отношении Сулайманова.
Пострадавший сообщил прокуратуре Янгиабадского района, что 7 июля примерно в 14:30 начальник ОВД посетил фермерское хозяйство «Пастичакир булоги». Из-за того, что зерноуборочный комбайн не работал, глава ОВД ударил его кулаком в нос, а затем ногой в спину.
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы Зааминского районного суда, Сардор Курбанбаев получил телесные повреждения, приведшие к закрытому перелому костей носа, ушибам и кровоподтекам в области носа.
18 июля прокуратура Янгиабадского района возбудила уголовное дело в отношении Ильхома Сулаймонова по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса. Следственные мероприятия проводятся отделом по расследованию особо тяжких преступлений Джизакской областной прокуратуры.
Дело взято на контроль Генеральной прокуратуры Узбекистана.
Jon Duan
Я не понял связь между комбайном и начальником отдела милиции. Фермер подрядился ремонтировать личный комбайн начальника? Кто растолкует в чём тут дело?
Сажида Муратова
МИЛИЦИЯ ДОЛЖНА ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ МИЛИЦЕЙСКИМ ДЕЛОМ! А НЕ УБОРОЧНЫМИ РАБОТАМИ, НЕ СЛЕДИТЬ ЗА СЕЛЬХОЗМАШИНАМИ, ИСПРАВНЫЫЕ ОНИ ИЛИ НЕТ, А ЗА ПРАВОПОРЯДКОМ ВВЕРЕННОЙ ЕМУ ТЕРРИТОРИИ! ОНИ ЖЕ НЕ ХОКИМЫ, НЕ АГРОНОМЫ, НЕ СТРОИТЕЛИ!!!
Islom Abduvosikov
Pravilno. hvatit unijat' narod!!!
Андрей М07
А если это был бы инвестор? С Германии или Италии?
Mirjamshid Pulatov
IIB da hamma shunaqa zuravonmi?