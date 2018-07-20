Начальник отдела внутренних дел Янгиабадского района Джизакской области Ильхом Сулаймонов, избивший фермера, привлечен к ответственности за превышение должностных полномочий, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

9 июля житель Янгиабадского района Н. Турсунбаев обратился на телефон доверия Генеральной прокуратуры и сообщил, что глава ОВД Ильхом Сулайманов ударил и нанес травмы его сыну Сардору Курбанбаеву со словами: «Почему ты не починил комбайн?» Турсунбаев попросил принять законные меры в отношении Сулайманова.

Пострадавший сообщил прокуратуре Янгиабадского района, что 7 июля примерно в 14:30 начальник ОВД посетил фермерское хозяйство «Пастичакир булоги». Из-за того, что зерноуборочный комбайн не работал, глава ОВД ударил его кулаком в нос, а затем ногой в спину.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы Зааминского районного суда, Сардор Курбанбаев получил телесные повреждения, приведшие к закрытому перелому костей носа, ушибам и кровоподтекам в области носа.

18 июля прокуратура Янгиабадского района возбудила уголовное дело в отношении Ильхома Сулаймонова по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса. Следственные мероприятия проводятся отделом по расследованию особо тяжких преступлений Джизакской областной прокуратуры.

Дело взято на контроль Генеральной прокуратуры Узбекистана.