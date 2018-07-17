Гражданин Узбекистана Маъруфжон Шакаров, содержащийся в московской тюрьме «Матросская тишина», уже больше месяца отказывается от пищи в знак протеста против решения суда.

13 декабря 2017 года Маъруфжон Шакаров (1996 г. р) был приговорен Преображенским районным судом Москвы к 10 годам лишения свободы по обвинению в покушении и хранении с целью сбыта наркотических средств в крупных размерах.

Как сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре Узбекистана, посольство страны в России оказывает Маъруфжону Шакарову консульско-правовую помощь, в рамках которой направлялись обращения в МИД России и судебные органы Москвы. Работа в этом направлении ведется совместно с Генпрокуратурой.

В результате 14 июня апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда действия Маъруфжона Шакарова были переквалифицированы на хранение без цели сбыта наркотических средств в крупных размерах, а приговор изменен: вместо 10 лет лишения свободы ему назначено 5 лет лишения свободы.

14 июля в ходе телефонной беседы сотрудника консульского отдела посольства Узбекистана с руководством СИЗО-1 ФСИН Москвы стало известно что Шакаров в связи с объявлением голодовки переведен в одиночную камеру с круглосуточным видеонаблюдением.

Руководство СИЗО ежедневно проводит с ним беседу, а врач осматривает осужденного. Показателей, свидетельствующих о необходимости оказания экстренной медицинской помощи, по данным СИЗО, не имеется.

В ближайшее время матери и тете Шакарова будет предоставлено свидание с ним.

После вступления в силу приговора Преображенского районного суда может быть дано согласие на свидание консульского сотрудника посольства Узбекистана с Маъруфжоном Шакаровым.