Подготовка к осенне-зимнему периоду в Узбекистане затронет 7657 многоквартирных домов по стране. Соответствующее постановление подписал 12 июля президент Узбекистана, сообщается на Facebook-странице Министерства жилищно-коммунального обслуживания.

Будут отремонтированы более 3,9 миллионов кв. м кровли и 15,7 тысячи подъездов. В 5929 домах в том числе проведут ремонт внутренних инженерных сетей и коммуникаций. Ожидается строительство и ремонт 2847 детских площадок, замена и ремонт 595 лифтов, а также бетонирование 754,7 тысячи кв. м тротуаров, прилегающих к многоквартирным домам.

Запланирован капитальный ремонт 10 центральных и локальных котельных, 32 котлов, 49,5 км тепловых, 181,3 водопроводных, 40,8 км газопроводных и 21,7 тысячи км электрических сетей, а также 6,8 тысячи трансформаторных подстанций.

Текущий ремонт охватит 110 центральных и локальных котельных, 831 котла, 873 км тепловых, 611 км водопроводных и 60,5 тысячи км электрических сетей, а также 18,6 тысячи трансформаторных подстанций.

Подготовка к осенне-зимнему периоду объектов социальной сферы включит капитальный и текущий ремонт 1815 школ, 1400 детских садов, 11 детских домов и специальных школ-интернатов, 335 больниц и амбулаторно-поликлинических учреждений.

К холодному времени года будет заготовлено 4,8 млн тонн угольной продукции, в том числе 850 тысяч тонн для населения и 340 тысяч тонн для организаций бюджетной сферы.