Председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности Сената Олий Мажлиса Фаррух Дадаходжаев на свой странице в Facebook призвал Кабинет Министров ответить на официальное обращение по вопросу пересмотра порядка обязательного повышения квалификации водителей транспорта юридических лиц каждые два года.

В обращении в правительство, направленное комитетом более месяца назад, поднят ряд проблем, связанных с вводом порядка повышения квалификации водителей, управляющих автотранспортными средствами юридических лиц. Эти проблемы были выявлены в ходе изучений на местах, диалога с населением, мониторинга социальных сетей и обращений граждан.

«Прошел ровно месяц со дня направления нашим комитетом обращения в Кабинет Министров. В соответствии со статьей 19 закона Республики Узбекистан „Об обращениях физических и юридических лиц“, за это время наше письмо должно было быть рассмотрено, и по нему полагалось принять соответствующие меры. Однако до сих пор к нам не поступило ни письменного, ни устного ответа», — отметил сенатор.

По словам Фарруха Дадаходжаева, в постановлениях правительства, касающихся повышения квалификации водителей, не учтено, что автотранспортные средства, принадлежащие юридическим лицам и фермерским хозяйствам, управляются не только водителями, но также руководителями или работниками на основе водительского удостоверения и доверенности.

В этих случаях автотранспортные средства не используются для коммерческих целей и транспортировки грузов, подчеркнул сенатор.

В обращении указывается, что изменения в Правила дорожного движения вносятся не так часто, при том, что периодичность повышения квалификации установлена каждые два года. Всего в Узбекистане действуют 303,3 тысячи юридических лиц и 152,7 тысячи фермерских хозяйств.

Председатель комитета подчеркнул, что в ходе обсуждений тысячи людей поддержали мнение о том, что «фермеры не должны терять бесценное время для повышения квалификации, когда на полях кипит работа».

«Были высказаны предложения о необходимости пересмотра системы повышения квалификации водителей и определения конкретного круга лиц, обязанных повышать квалификацию в определенный период (но не раз в два года, потому что в Правила дорожного движения изменения вносятся в редких случаях), и объективно сократить их количество, при этом дифференцировать размеры платы за курсы повышения квалификации, выплачиваемой Avtotest Report в зависимости от масштабов и направления деятельности юридических лиц», — отметил Фаррух Дадаходжаев.

История вопроса

Кабинет Министров ввел обязательное повышение квалификации водителей автотранспортных средств, принадлежащим юридическим лицам, постановлением от 4 сентября 2017 года. Первоначально право проведения переподготовки водителей было предоставлено только компании Avtotest Report и организациям, в уставном фонде которых не менее 51% акций принадлежит этой компании. Стоимость курса повышения квалификации равна 2 минимальным размерам зарплаты.

После широкого общественного резонанса, в том числе выступлений депутатов Законодательной палаты, правительство 23 февраля приняло изменения в свое постановление, которым отменена монополии Avtotest и введено исключение для индивидуальных предпринимателей. Однако необходимость прохождения курсов повышения квалификации для всех водителей, управляющих транспортом юрлиц, сохранена.

31 мая Кабмин утвердил порядок лицензирования автошкол и прохождения повышения квалификации. При этом право осуществлять повышение квалификации водителей юрлиц сохранено за Avtotest Report до 1 августа (первоначально — до 1 июня).

ПДД Узбекистана с 1 января дополнены требованием о наличии у водителей автотранспорта юрлица сертификата о прохождении курсов повышения квалификации. Сентябрьским постановлением правительства планировалось с 1 июля ввести административную ответственность за отсутствие сертификата, с приостановлением или прекращением действия лицензии (лицензионных карточек). Однако поправок в Кодекс об административной ответственности не вносилось, и вопрос остается не урегулированным до конца.