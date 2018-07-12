Правительство Узбекистана утвердило «дорожную карту» по финансовому оздоровлению и повышению эффективности деятельности организаций «Узбекэнерго» на 2018 год, сообщает Norma.uz.

В организациях «Узбекэнерго» предстоит внедрение современной информационной системы управления, независимый аудит и оценка деятельности с привлечением международных аудиторских компаний.

Запланировано увеличение объемов поставки в Афганистан электрической энергии и электротехнической продукции (опоры, трансформаторы, ЖБИ и другие), а также оказание услуг по транзиту электроэнергии соседним энергосистемам.

Предусмотрено финансовое оздоровление шести убыточных предприятий. В частности, на Мубарекской ТЭЦ будут законсервированы незавершенный строительством и неиспользуемый паровод для Мубарекского газоперерабатывающего завода и трехкорпусная испарительная установка, а на Навоийской ТЭС — незавершенное строительством сооружение «Химводоочистка 350 тн/час».

Кроме того, постановлением также утверждены перечень 72 непрофильных и неиспользуемых активов, реализуемых в частную собственность на публичных торгах, а также 13 неиспользуемых земельных участков и объектов организаций «Узбекэнерго», изымаемых и передаваемых органам исполнительной власти на местах.