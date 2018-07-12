На 38-й сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов одобрено решение о переименовании улицы Бодомзор йули в Юнусабадском районе в честь кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщила пресс-служба столичного хокимията.

Присвоение одной из улиц Ташкента имени Чингиза Айтматова (1928−2008) было предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 2 апреля о широком праздновании в Узбекистане 90-летия со дня рождения великого писателя и общественного деятеля.