Президент Шавкат Мирзиёев постановлением от 2 апреля утвердил меры по широкому празднованию в Узбекистане 90-летия со дня рождения великого писателя и общественного деятеля Чингиза Айтматова (1928−2008).

«Великий писатель и общественный деятель Чингиз Айтматов является выдающейся личностью, гордостью не только кыргызского, но и всех тюркских народов, в том числе народа Узбекистана, большим другом которого он был», — говорится в документе.

«Многогранная деятельность Чингиза Айтматова была посвящена сохранению мира и спокойствия в нашем регионе, его будущему и процветанию, укреплению дружбы и согласия между нашими народами, тому, чтобы защитить их от любых конфликтов и противоречий», — отмечается в постановлении.

«Общественность Узбекистана всегда с благодарностью будет помнить, как во время организованных в 80-е годы прошлого века бывшим Центром политических кампаний, известных как „узбекское дело“ или „хлопковое дело“, Чингиз Айтматов, обладавший обостренным чувством справедливости, с высоких трибун мужественно защищал честь и достоинство нашего народа. В знак огромного уважения к нему народа Узбекистана он награжден орденами „Дустлик“ и „Буюк хизматлари учун“. Его дружба и творческое сотрудничество с известными представителями узбекской литературы и искусства служат примером для наших молодых литераторов», — подчеркивается в документе.

«Сегодня, когда в истории узбекско-кыргызских отношений начался новый этап, художественное наследие Чингиза Айтматова приобретает для наших народов еще более важное значение. Произведения писателя, проникнутые идеями гуманизма и добра, служащие укреплению национальных и общечеловеческих ценностей, взаимного уважения и согласия между разными народами, издаются в нашей стране миллионными тиражами. В Национальном университете Узбекистана организована постоянно действующая экспозиция „Чингиз Айтматов и Узбекистан“», — отмечается в постановлении.

В соответствии с документом, в рамках празднования знаменательной даты планируется издать книгу воспоминаний «Чингиз Айтматов и Узбекистан», создать документальный фильм о жизни и творчестве писателя, а также поставить новый спектакль и снять художественный фильм по мотивам его произведений.

Одной из центральных улиц Ташкента в целях увековечения памяти Чингиза Айтматова будет присвоено его имя. В школе №33 Паркентского района Ташкентской области будет установлен бюст писателя.

Запланировано проведение научной конференции «Чингиз Айтматов и узбекская литература», тематических встреч и литературных вечеров в школах, вузах, воинских частях и трудовых коллективах с участием известных поэтов, писателей и ученых.

Во второй декаде декабря в Узбекском Национальном академическом драматическом театре состоится творческий вечер, посвященный памяти выдающегося писателя.