Более 960 предприятий с иностранным капиталом зарегистрировано в Узбекистане в первом полугодии, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Об этом 12 июля сообщил вице-премьер, председатель Государственного комитета Узбекистана по инвестициям Сухроб Холмурадов на первой встрече единой площадки открытого обсуждения инвестиционных предложений иностранных и местных инвесторов.

По словам главы комитета, особо активны представители России, Турции, Китая, Казахстана, Южной Кореи. Интерес также проявляют инвесторы из Афганистана, Индии, Германии, Украины и Азербайджана.

Наблюдается активизация в сфере привлечения средств международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций.

«С начала года подписаны соглашения о привлечении займов и кредитов на 1,5 млрд долларов», — заявил вице-премьер.

Он сообщил также о прогрессивной тенденции в получении прямых иностранных инвестиций — в регионах Узбекистана реализуются более 280 проектов с их участием.

Сухроб Холмурадов рассказал о работе площадки по обсуждению предложений инвесторов. У нее четыре основные задачи:

внедрение механизма прямого диалога субъектов предпринимательства и участников инвестиционной деятельности с органами государственного управления;

открытое обсуждение инвестиционных предложений иностранных и местных инвесторов, всестороннее рассмотрение и последовательное решении вопросов инвесторов;

информирование об имеющемся ресурсном, промышленном и инвестиционном потенциале Узбекистана;

выработка предложений по углублению экономических реформ.

«Каждую неделю мы будем выбирать отрасль, например, нефтегазовую, химическую, текстильную для обсуждения. Но независимо от нее могут быть рассмотрены и другие вопросы, интересующие инвесторов», — отметил глава Госкоминвестиций, пригласив к участию всех желающих- инвесторов, представителей дипломатических миссий, деловых кругов, СМИ, граждан Узбекистана и иностранных государств.

На площадку будут привлекаться руководители министерств и ведомств, гособъединений, ответственных за отрасли и сферы экономики.

«Уверен, наша деятельность поможет улучшить условия ведения бизнеса в стране, повысить уровень доверия зарубежных и отечественных представителей бизнеса», — резюмировал вице-премьер.