Более 960 предприятий с иностранным капиталом зарегистрировано в Узбекистане в первом полугодии, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Об этом 12 июля сообщил вице-премьер, председатель Государственного комитета Узбекистана по инвестициям Сухроб Холмурадов на первой встрече единой площадки открытого обсуждения инвестиционных предложений иностранных и местных инвесторов.
По словам главы комитета, особо активны представители России, Турции, Китая, Казахстана, Южной Кореи. Интерес также проявляют инвесторы из Афганистана, Индии, Германии, Украины и Азербайджана.
Наблюдается активизация в сфере привлечения средств международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций.
«С начала года подписаны соглашения о привлечении займов и кредитов на 1,5 млрд долларов», — заявил вице-премьер.
Он сообщил также о прогрессивной тенденции в получении прямых иностранных инвестиций — в регионах Узбекистана реализуются более 280 проектов с их участием.
Сухроб Холмурадов рассказал о работе площадки по обсуждению предложений инвесторов. У нее четыре основные задачи:
- внедрение механизма прямого диалога субъектов предпринимательства и участников инвестиционной деятельности с органами государственного управления;
- открытое обсуждение инвестиционных предложений иностранных и местных инвесторов, всестороннее рассмотрение и последовательное решении вопросов инвесторов;
- информирование об имеющемся ресурсном, промышленном и инвестиционном потенциале Узбекистана;
- выработка предложений по углублению экономических реформ.
«Каждую неделю мы будем выбирать отрасль, например, нефтегазовую, химическую, текстильную для обсуждения. Но независимо от нее могут быть рассмотрены и другие вопросы, интересующие инвесторов», — отметил глава Госкоминвестиций, пригласив к участию всех желающих- инвесторов, представителей дипломатических миссий, деловых кругов, СМИ, граждан Узбекистана и иностранных государств.
На площадку будут привлекаться руководители министерств и ведомств, гособъединений, ответственных за отрасли и сферы экономики.
«Уверен, наша деятельность поможет улучшить условия ведения бизнеса в стране, повысить уровень доверия зарубежных и отечественных представителей бизнеса», — резюмировал вице-премьер.
Alijon Karimov
Какие эти предприятия? Сколько из низ уже работает? Какая из них самая крупная? Есть ли среди них известные мировые бренды?
Заранее спасибо за ответы.
Davron Akramov
Очереди на регистрацию фирмы большие, надо приходить с утра. Регистрацией занимается всего один человек. В Агентстве нет ни колл центра, ни справочной, ни электронной очереди. Надо дальше работать над этим.
Следующая проблема в трудовых визах, разрешениях на работу для иностранцев. РНР дают всего на 1 год. Иностранный инвестор, который вкладывает деньги и имущество должен иметь право на упрощенный порядок получения указанных документов. Желательно все это получать в Агентстве. Еще лучше, если иностранец получит резидентскую визу на 5 лет, с правом продления.