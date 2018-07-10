В Бухарской области будет создана свободная экономическая зона «Бухоро-Агро». Постановление об этом 10 июля подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Планируется, что в СЭЗ с привлечением прямых иностранных и отечественных инвестиций будут размещены современные тепличные хозяйства, в том числе с применением технологии гидропоники, на основе кластерной формы, а также налажено производство конструкций, оборудования и других комплектующих изделий для строительства энергосберегающих теплиц.

Среди задач СЭЗ — производство, переработка и экспорт сельскохозяйственной продукции, формирование современной инфраструктуры логистики, организация питомников рассады и саженцев востребованных сельхозкультур, а также первичного семеноводства.

Срок функционирования СЭЗ «Бухоро-агро» составит 30 лет с возможностью продления. В течение срока функционирования СЭЗ на ее территории действуют особые налоговый и таможенный режимы. Статус участника СЭЗ предоставляется решением Административного совета свободных экономических зон и малых промышленных зон Бухарской области.

Финансирование проектов на территории «Бухоро-агро» должно осуществляться за счет средств международных финансовых институтов, инициаторов проектов, в том числе прямых инвестиций, а также кредитов коммерческих банков и других источников. При этом размер собственных средств инициатора проекта не может быть менее 25%.