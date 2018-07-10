Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана в своем Telegram-канале объяснило рост стоимости контрактов на обучение в вузах страны.

С 2018/2019 учебного года стоимость контрактов повышается в среднем на 18,5%, в зависимости от направления обучения — от 12,3 до 24,7% (таблица).

Минвуз обратил внимание на то, что большая часть расходов вузов — 91% — составляют зарплаты сотрудников и стипендии студентам. При индексации стоимости контрактов учитывалось, что в два предыдущих учебных года размеры стипендий повышались дважды по 15% при неизменной стоимости обучения.

Повышение стоимости контрактов направлено на частичное покрытие увеличения с 1 сентября зарплат профессоров и преподавателей вузов в среднем на 25% и повышение с 15 июля минимальных размеров зарплаты и стипендий на 7%. Это позволит избежать дефицита средств внебюджетных фондов вузов к концу учебного года.

Сегодня бюджетные расходы на обучение одного студента в среднем составляют 10,5 млн сумов, в то время как стоимость контракта — 8,7 млн сумов.

Минвуз напоминает, что независимо от формы обучения (бюджетная или платно-конрактная), студентам выплачивается стипендия. Средний размер стипендий составляет 466 тысячи сумов (5,6 млн сумов в год). Стипендия студента составляет 45−80% стоимости контракта в зависимости от успеваемости (отличники могут получить до 7,5 млн сумов в год).

Министерство сообщило, что готово ответить на все вопросы студентов и их родителей, в том числе по форме оплаты, льготах и преференциях в части освобождения от налогообложения части зарплаты, направляемой на оплату обучения, образовательным кредитам и другим вопросам (контактная информация, форма обращения).