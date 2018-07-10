С 2018/2019 учебного года стоимость контрактов на обучение в высших учебных заведениях Узбекистана будет исчисляться в минимальных размерах зарплаты. Решение одобрено Государственной комиссией по приему в образовательные учреждения 4 июля.
Стоимость контрактного обучения выросла по всем направлениям с учетом повышения МРЗП с 15 июля на 7% до 184300 сумов (в таблице в скобках указана предыдущая стоимость). Например, самая низкая стоимость контракта в бакалавриате составляет 45 МРЗП, или 8,293 млн сумов (было 6,65 млн), самая высокая — 60 МРПЗ, или 11,058 млн сумов (9,85 млн).
В магистратуре цифры составляют, соответственно, 49 МРЗП, или 9,03 млн сумов (6,29 млн) и 66 МРЗП, или 12,163 млн сумов (10,83 млн).
Бакалавриат
Магистратура
Дневная, заочная и вечерняя формы
Специальная заочная
Вторая специальность
Дневная, заочная
Заочная
I. ГУМАНИТАРНАЯ СФЕРА
Педагогика, включая профессиональное образование
45
(8293500)
15
(2764000)
49
(9030700)
25
(4607500)
49
(9030700)
Искусство
50
(9215000)
20
(3686000)
55
(10136500)
28
(5160400)
55
(10136500)
Гуманитарные предметы
45
(8293500)
15
(2764000)
49
(9030700)
25
(4607500)
49
(9030700)
в том числе:
46
(84377800)
17
(3133100)
51
(9399300)
26
(4791900)
51
(9399300)
Мировая политика
60
(11058000)
27
(3976100)
66
(12163800)
33
(6081900)
66
(12163800)
Математика, прикладная математика и информатика, Естественные науки
45
(8293500)
15
(2764000)
49
(9030700)
25
(4607500)
49
(9030700)
II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, ЭКОНОМИКА И ПРАВО
Социология и психология
45
(8293500)
15
(2764000)
49
(9030700)
25
(4607500)
49
(9030700)
Журналистика и информация
46
(84377800)
17
(3133100)
51
(9399300)
26
(4791900)
51
(9399300)
Экономика
55
(10136500)
22
(4054600)
61
(11242300)
31
(5713300)
61
(11242300)
в том числе: международная экономика и международные экономические отношения
60
(11058000)
27
(3976100)
66
(12163800)
33
(6081900)
66
(12163800)
Право
60
(11058000)
27
(3976100)
66
(12163800)
33
(6081900)
66
(12163800)
III. ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНИЧЕСКАЯ СФЕРА
Инженерное дело, технологии производства
45
(8293500)
15
(2764000)
49
(9030700)
25
(4607500)
49
(9030700)
Компьютерные технологии и информатика, связь и информатизация, телекоммуникационные технологии
46
(84377800)
17
(3133100)
51
(9399300)
26
(4791900)
51
(9399300)
в том числе: Экономика и управление в сфере ИКТ
55
(10136500)
61
(11242300)
31
(5713300)
61
(11242300)
Архитектура и строительство
46
(84377800)
17
(3133100)
51
(9399300)
26
(4791900)
51
(9399300)
в том числе: архитектура, архитектурное проектирование объектов сельской местности
50
(9215000)
20
(3686000)
55
(10136500)
28
(5160400)
55
(10136500)
IV. СЕЛЬСКОЕ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельское, лесное и рыбное хозяйство, управление сельского хозяйства, сельскохозяйственная техника, ветеринария, ирригация и мелиорация
45
(8293500)
15
(2764000)
49
(9030700)
25
(4607500)
49
(9030700)
V. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Здравоохранение
55
(10136500)
61
(11242300)
Социальное обеспечение
45
(8293500)
15
(2764000)
49 (9030700)
25 (4607500)
49
(9030700)
VI. СФЕРА УСЛУГ
Сфера обслуживания
46
(84377800)
17
(3133100)
51
(9399300)
26
(4791900)
51
(9399300)
В том числе: спортивная деятельность
45
(8293500)
15
(2764000)
49
(9030700)
25
(4607500)
49
(9030700)
Транспорт
46
(84377800)
17
(3133100)
51
(9399300)
26
(4791900)
51
(9399300)
Охрана окружающей среды, безопасность жизнедеятельности
45
(8293500)
15
(2764000)
49
(9030700)
25
(4607500)
49
(9030700
Дмитрий Ким
А будут фиксировать на начало учебного года или как. А если в течении года МРЗП будет расти, контракт надо доплачивать?
Александр Абдувалиев
А ведь 14 лет назад контракт был 180000 сум