С 1 сентября 2018 года размеры оплаты труда сотрудников высших образовательных и научно-исследовательских учреждений вырастут в среднем на 25%. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 5 апреля «О мерах по совершенствованию системы оплаты труда работников высших образовательных и научно-исследовательских учреждений республики».

В официальном комментарии к документу признается, что научный и научно-педагогический потенциал вузов и научно-исследовательских учреждений Узбекистана находится на низком уровне. Доля научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, имеющих ученое звание и ученую степень, неуклонно снижается.

Основной причиной названо снижение на протяжении последних лет материальной заинтересованности научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава в получении ученых степеней и званий, так как разница между стажерами (без ученого звания и степени) и профессорами — главными научными сотрудниками (с ученой степенью и званием) составляет не более 50%.

С 1 сентября 2018 года предусматривается повышение всех размеров базовых должностных окладов профессорско-преподавательского состава 81 вуза и научных сотрудников 136 НИИ (всего 217 учреждений): в общей сложности свыше 38 тысяч сотрудников высших образовательных (28,1 тысячи человек) и научно-исследовательских (8000 человек) учреждений, а также 1900 докторантов.

Повышение базовых должностных окладов будет дифференцированным, где приоритет предоставлен сотрудникам, имеющим ученые степени и звания. В среднем рост базовых должностных окладов составит 25% (от 5% для стажеров до 38% для профессоров вузов и главных научных сотрудников НИИ).

Дифференциация предусматривает повышение размеров базовых должностных окладов в зависимости от занимаемой должности, наличия ученой степени и ученого звания. При этом предусматривается увеличение разницы между размерами базовых должностных окладов стажера и профессора (или главного научного сотрудника) до двух раз. Ожидается, что это послужит реальным стимулом для постоянного повышения знаний и профессиональных навыков, а также ведения научной деятельности профессорско-преподавательским составом вузов и научными сотрудниками НИИ.

На повышение размеров базовых должностных окладов на сентябрь-декабрь запланировано выделение почти 73,8 млрд сумов (38,4 млрд — средства госбюджета), из них 60,3 млрд сумов — для вузов (24,9 млрд — средства госбюджета), 11,3 млрд сумов — для НИИ, а также 2,2 млрд сумов для институтов послевузовского образования. Ежемесячный дополнительный объем расходов на оплату труда работников высших образовательных и научно-исследовательских учреждений составляет 18,4 млрд сумов, в том числе из средств государственного бюджета — 9,6 млрд сумов.

Постановлением отдельно отмечено, что 1923 лицам, обучающимся в институтах послевузовского образования, будет выплачиваться увеличенная стипендия (на 17−18%), приравненная к базовым размерам должностного оклада младшего научного сотрудника без ученой степени или звания — 1,76 млн сумов (базовая докторантура, 1669 человек), а также к базовым размерам должностного оклада ведущего научного сотрудника с ученой степенью кандидата наук или званием — 2,2 млн сумов (докторантура, 254 человека).

Постановлением размер заработной платы профессора, имеющего ученую степень доктора наук, повышается на 38−44% и будет составлять 3,46 млн сумов вместо нынешних 2,5 млн сумов, а разница с размером заработной платы преподавателя-стажера увеличивается в два раза (зарплата стажера — 1,73 млн сумов).

В научно-исследовательских учреждениях заработная плата главного научного сотрудника, имеющего ученую степень доктора наук и ученое звание профессора, повышается на 38% и будет составлять 3,11 млн сумов вместо 2,25 млн сумов, разница с размером зарплаты стажера-исследователя увеличивается также в два раза (зарплата стажера — 1,55 миллиона сумов).