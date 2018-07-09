Футболисты Узбекистана больше не будут получать подъемные деньги. Новое правило будет отражено в контрактах с 2019 года, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола.

Подъемные выплачивались футболистам помимо зарплаты и премиальных. О так называемой премии за подпись впервые в прошлом году заговорил ныне первый вице-президент АФУ Умид Ахмаджонов. Он рассказал, что клубы платят за трансферы 200−400 млн сумов лично футболистам. В недавнем интервью Умид Ахмаджонов отметил еще несколько фактов: у футболиста, просидевшего весь сезон на скамейке запасных, подъемные составляют 400 млн сумов, а у 35-летнего игрока — 800 млн.

«Трудно понять, почему игрок, который еще не проделал никакую работу, требует миллионы, прежде чем попасть в клуб. Он может потребовать зарплату или премиальные исходя из своего уровня. Деньги, которые до недавнего времени дарили этим футболистам, теперь будут направляться футбольным школам и тренерам. Это, в свою очередь, усилит желание детских футбольных тренеров готовить качественных футболистов», — сказал Умид Ахмаджонов на встрече с руководством АФУ и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Во многих странах практикуется вознаграждение в виде подъемных денег, но чтобы выйти на этот уровень, футболист упорно тренируется. После попадания в сферу интересов нескольких клубов у него растет не только трансферная цена, но и цифры в контракте, отметил он.

По его словам, многие клубы поощряются государственными предприятиями. «К тому же, вызывает сомнения порядок выплат подъемных: и футболист, и заинтересованная сторона могут получать выгоду. Но ни футбол, ни клубы не развиваются. Теперь игроки будут поощряться за проделанный труд и победы. Пока не появятся частные клубы и здоровая конкуренция, про подъемные можно забыть», — подчеркнул первый вице-президент ассоциации.

Умид Ахмаджонов призвал клубы вкладывать деньги в развитие академии, а не в покупку легионеров.

«Особенно жаль тратить такие подъемные на легионеров, которые играют у нас полгода-год. Он приходит, кладет миллион в карман, играет, если хочет, а если нет, то тихо уходит. Пусть лучше клубы тратят эти деньги на строительство своей академии, на развитие стадиона и инфраструктуры. Государству не нужны такие клубы-иждивенцы», — сказал он.

Умид Ахмаджонов подчеркнул, что впредь государственные средства, выделяемые для развития футбола, не будут растрачиваться бесцельно. Два раза в год будет проводиться аудит клубов, кроме того, будет утверждено обязательное штатное расписание по требованиям Азиатской футбольной конфедерации (АФК).